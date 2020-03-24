Гривня укрепилась после падения накануне: сколько стоит доллар

Гривня по официальному курсу укрепилась к доллару на 34 копейки - до 27,77 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на среду, 25 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,77 гривни/доллар, то есть гривня после падения к доллару в понедельник, 23 марта, на 37 копеек, укрепилась на 34 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,11 гривни/евро, то есть евро также укрепился - на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке к закрытию торгов во вторник котировки гривни к доллару выросли до 27,92/27,99 гривни/доллар, к евро - до 30,12/30,19 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева во вторник составила 28,40 гривни за доллар, а стоимость евро - 30,40 гривни.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, а на минувшей – более 1 миллиарда долларов.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.