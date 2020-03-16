Дубинский предлагает ввести кредитные каникулы и мораторий на проверки бизнеса из-за коронавируса

В частности, депутат предлагает установить мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 18 сентября 2020 года.

Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс относительно мер борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Предложения нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

Читайте такжеРада закроется на карантин после завтрашнего внеочередного заседания

«Подготовил предложения к экстренному пакета изменений в налоговый кодекс, которые помогут снизить негативные последствия пандемии. Кратко:

- мораторий на проверки бизнеса,

- отсрочка уплаты единого налога и ЕСВ,

- кредитные каникулы», - пояснил Дубинский.

В частности, депутат предлагает установить мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 18 сентября 2020 года.

Также, согласно предложениям, на период введения карантина субъекты хозяйствования, которые избрали упрощенную систему налогообложения всех групп плательщиков единого налога, освобождаются от уплаты единого налога.

Кроме этого, в течение карантина проценты за пользование кредитными средствами по кредитам, предоставленным банками и другими финансовыми учреждениями, не начисляются.