Ломбардный займ: быстрый и надежный кредит

В представлении многих людей ломбарды имеют негативную репутацию небезопасных финансовых организаций, занимающихся скупкой вещей.

Первый негосударственный ломбард «Скарбниця», чья сеть насчитывает около 400 отделений по всей Украине, успешно разрушает эти стереотипы, предлагая клиентам высокий уровень безопасности и, сравнимый с банковским, уровень сервисов безналичного расчета.

Молодежь выбирает ломбарды

Главный вектор деятельности сети ломбардов «Скарбниця» – микрокредитование физлиц под залог имущества. Именно на этом, а не на скупке имущества сфокусирована компания.

Мало кто знает, но около 60% клиентов ломбардов – люди с достатком средний и выше среднего. Портрет клиентов выглядит следующим образом: 40% – молодежь 26–35 лет, еще 27% – люди в возрасте 36–45 лет. О том, что клиенты ломбардов «Скарбниця» рассматривают ломбард в качестве альтернативы кредитования, свидетельствует высокий процент обратного выкупа: 80 из 100 клиентов всегда возвращаются за своим имуществом.

Сервис, как в банках

Взятый компанией «Скарбниця» курс на потребительское микрокредитование, потребовал трансформации стратегии развития. Основное направление – разветвленная система безналичных расчетов. Начало внедрения cashless economy положил первый безналичный расчет, который состоялся в 2011 году, как следование тренду роста в Украине доли безналичных операций.

По уровню цифровых сервисов сеть ломбардов «Скарбниця» признана лидером в сегменте ломбардного кредитования Украины по версии рейтингового журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». У Клиентов наибольшей популярностью пользуется получение кредита безналичным способом. Выдача суммы по кредиту осуществляется на карту любого банка Украины. Кроме этого, достаточно востребован сервис дистанционного погашения и дистанционный добор: когда клиент изначально берет лишь часть оценочной стоимости залога, а при необходимости, может получить остаток.

Клиенты по достоинству оценили эти возможности: с декабря 2018 года по декабрь 2019-го в ломбардах «Скарбниця» совершено свыше 40 000 безналичных операций. Развитие компанией cashless-сервисов и их разнообразие отвечают глобальному тренду роста безналичных расчетов и согласуются с курсом НБУ по повышению прозрачности финансовых операций.

Не кешлессом единым

Помимо безналичного расчета «Скарбниця» предлагает разнообразие дополнительных услуг. Летом 2019 года компания, первой среди ломбардов в Украине, предложила своим клиентам кешбек. Клиенту возвращаются 5% от суммы погашения процентов по кредиту. Накопленные бонусы можно вывести на карту любого банка Украины в гривнах, а также использовать для погашения кредита или увеличения его суммы.

Что касается получения кредита под нестандартный залог, например, сельхозтехнику или стройматериалы, это стало возможным благодаря «Промломбарду». При таких крупногабаритных залогах приходит в помощь клиентам еще одна флагманская услуга – мобильный ломбард. Ломбард на колесах – это спецфургон с мини-лабораторией и оценщиком, который бесплатно выезжает на вызов клиента и выдает кредит.

Как видим, современный ломбард - это не просто выдача займа под залог имущества с реальной оценкой и отличным уровнем клиентского сервиса, это, своего рода, финансовый супермаркет, а внедрение таких инноваций напрямую влияет на рынок финансовых услуг, способствует дальнейшей трансформации платежных систем и становлению экономики страны.