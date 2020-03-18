Ломбардный займ: быстрый и надежный кредит

15:00, 18 марта 2020
Финансы
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НК

Первый негосударственный ломбард «Скарбниця», чья сеть насчитывает около 400 отделений по всей Украине, успешно разрушает эти стереотипы, предлагая клиентам высокий уровень безопасности и, сравнимый с банковским, уровень сервисов безналичного расчета.

Молодежь выбирает ломбарды

Главный вектор деятельности сети ломбардов «Скарбниця» – микрокредитование физлиц под залог имущества. Именно на этом, а не на скупке имущества сфокусирована компания.

Мало кто знает, но около 60% клиентов ломбардов – люди с достатком средний и выше среднего. Портрет клиентов выглядит следующим образом: 40% – молодежь 26–35 лет, еще 27% – люди в возрасте 36–45 лет. О том, что клиенты ломбардов «Скарбниця» рассматривают ломбард в качестве альтернативы кредитования, свидетельствует высокий процент обратного выкупа: 80 из 100 клиентов всегда возвращаются за своим имуществом.

Сервис, как в банках

Взятый компанией «Скарбниця» курс на потребительское микрокредитование, потребовал трансформации стратегии развития. Основное направление – разветвленная система безналичных расчетов. Начало внедрения cashless economy положил первый безналичный расчет, который состоялся в 2011 году, как следование тренду роста в Украине доли безналичных операций.

По уровню цифровых сервисов сеть ломбардов «Скарбниця» признана  лидером в сегменте ломбардного кредитования Украины по версии рейтингового журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». У Клиентов наибольшей популярностью пользуется получение кредита безналичным способом. Выдача суммы по кредиту осуществляется на карту любого банка Украины. Кроме этого, достаточно востребован сервис дистанционного погашения и дистанционный добор:  когда клиент изначально берет лишь часть оценочной стоимости залога, а при необходимости, может получить остаток.

Клиенты по достоинству оценили эти возможности: с декабря 2018 года по декабрь 2019-го в ломбардах «Скарбниця» совершено свыше 40 000 безналичных операций. Развитие компанией cashless-сервисов и их разнообразие отвечают глобальному тренду роста безналичных расчетов и согласуются с курсом НБУ по повышению прозрачности финансовых операций.

Не кешлессом единым

Помимо безналичного расчета «Скарбниця» предлагает разнообразие дополнительных услуг. Летом 2019 года компания, первой среди ломбардов в Украине, предложила своим клиентам кешбек. Клиенту возвращаются 5% от суммы погашения процентов по кредиту. Накопленные бонусы можно вывести на карту любого банка Украины в гривнах, а также использовать для погашения кредита или увеличения его суммы.

Что касается получения кредита под нестандартный залог, например, сельхозтехнику или стройматериалы, это стало возможным благодаря «Промломбарду». При таких крупногабаритных залогах приходит в помощь клиентам еще одна флагманская услуга – мобильный ломбард. Ломбард на колесах – это спецфургон с мини-лабораторией и оценщиком, который бесплатно выезжает на вызов клиента и выдает кредит.

Как видим, современный ломбард - это не просто выдача займа под залог имущества с реальной оценкой и отличным уровнем клиентского сервиса, это, своего рода, финансовый супермаркет, а внедрение таких инноваций напрямую влияет на рынок финансовых услуг, способствует дальнейшей трансформации платежных систем и становлению экономики страны. 

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