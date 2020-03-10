Нефедов оценил контрабанду на таможне в 50-60 миллиардов гривень

Глава Таможенной службы также подчеркнул, что 40% всего импорта в Украину составляют сырьевые товары, цены на которые регулируются биржевыми котировками.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов оценил объем контрабанды на таможне в 50-60 миллиардов гривень в год.

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"Предварительно, мы оцениваем объемы контрабанды от 50 до 60 миллиардов гривень, это именно потери для госбюджета, точнее сказать сложно, потому что мы рассчитываем их сектор за сектором", - сказал Нефедов в эфире радио "НВ".

Он также отметил, что в краткосрочной перспективе малореально сразу получить всю эту сумму в госбюджет.

"Потому что около половины из этой контрабанды - это концентрированная контрабанда, где работают большие контрабандные схемы... Эти схемы хоть и сложно, но можно побороть в перспективе, особенно при условии сотрудничества с правоохранительными органами", - добавил Нефедов.

Глава Таможенной службы также подчеркнул, что 40% всего импорта в Украину составляют сырьевые товары, цены на которые регулируются биржевыми котировками.

"Какими могут быть потери в сырье? По нашим оценкам, особенно после борьбы с нелегальными заправками - 1% от поступлений в госбюджет. Есть определенные категории товаров, где потери могут быть большие, в первую очередь, это одежда и обувь", - добавил чиновник.

В комментарии УНИАН Нефедов отметил, что это пока предварительный годовой объем контрабанды, так как таможня еще не закончила расчеты.

Как сообщал УНИАН, по информации Нефедова, в 2019 году Таможенная служба проиграла в судах 85% дел против контрабандистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года провалила план таможенных поступлений в госбюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

По словам Зеленского, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 миллиардов гривень, из которых 13 миллиардов гривень - недопоступления от таможни.

В свою очередь, в Таможенной службе объяснили недопоступление снижением объемов налогооблагаемого импорта сырьевых товаров и укреплением гривни, а на данные факторы ведомство не влияет.