В Concorde Capital заявили, что не давали новых рекомендаций инвесторам после смены Кабмина

Глава компании смену правительства считает новыми возможностями для инвесторов.

В инвестиционной компании Concorde Capital заявляют, что недавние рекомендации ее аналитиков для инвесторов в связи со сменой правительства в Украине не являются официальными.

Об этом идет речь в заявлении гендиректора Concorde Capital Игоря Мазепы, опубликованном на официальном сайте компании.

Мазепа подчеркнул, что мнение независимых аналитиков в последнем отчете об украинских бондах не совпадает с его мнением и не является официальной позицией Concorde Capital.

"Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально позитивно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски. Поэтому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства", - заявил Игорь Мазепа.

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Как сообщает ТСН, ранее Concordе Capital обнародовала аналитический отчет с рекомендациями для инвесторов, в котором предостерегала от вложений в гособлигации, пока от МВФ не появится положительное решение по кредиту. В частности, в документе отмечалось, что одним из ключевых последствий перестановок в Кабмине являются риски популистской политики вместо структурных реформ и возвращение контроля над принятием решений олигархами.

"Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга (как внутреннего, так и внешнего - ред.), хотя бы пока не поступит четкое и однозначно положительное сообщение от МВФ об Украине", - писала компания.

Напомним, 4 марта Верховная Рада приняла отставку Алексея Гончарука и его правительства. За соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353 депутата. Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмигаль. Также Верховная Рада утвердила персональный состав нового Кабинета министров.