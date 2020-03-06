Таможня ответила на критику Зеленского

Таможенная служба объяснила недопоступление 13 млрд грн в госбюджет за 2 месяца снижением импорта сырьевых товаров и укреплением гривни.

Государственная таможенная служба Украины объяснила недопоступления в государственный бюджет в размере 13 млрд грн в январе-феврале 2020 года снижением объемов налогооблагаемого импорта сырьевых товаров и укреплением гривни, а на данные факторы ведомство не влияет.

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Как сказано на странице таможенной службы в сети Facebook, в ведомстве отметили, что взимают налоги с импорта товаров, то есть процент от стоимости ввозимого в Украину товара, за исключением льготных.

В частности, в январе-феврале налогооблагаемый импорт по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упал на 0,21 млрд долл., из-за чего в бюджет таможня перечислила на 0,27 млрд долл. меньше.

В ведомстве подчеркивают, что такое сокращение связано с падением сырьевого импорта (нефтепродуктов, угля, кокса), который составляет 43% от общего объема импорта.

В свою очередь, падение сырьевого импорта таможня объяснила накопленными в хранилищах запасами газа, так как были опасения, связанные с прекращением транзита с 1 января, и сокращением потребления газа в Украине из-за рекордно теплой зимы, в связи с чем потребность в его импорте и растаможивании отпала.

"Доходы бюджета от таможни напрямую зависят от объемов налогооблагаемого импорта. На объемы такого импорта, таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", - отмечают в таможенной службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что недопоступления от таможни в госбюджет связаны с укреплением гривни, так как в бюджет-2020 правительство заложило курс гривни к доллару на уровне 27 грн/долл., а в январе-феврале 2020 гривна укрепилась в диапазоне 23,68-24,57 грн/долл.

"Когда стоимость импортируемого товара в долларах осталась такой же, а в гривне она снизилась, так как курс гривны укрепился, мы получаем меньше налогов. То есть таможня меньше собирает: в январе-феврале 2020 года она собрала в гривне меньше (на 12,3%) поступлений 2019 года. Зато в долларах - поступление в объеме 1,9 млрд долл. остались практически неизменными (если не учитывать поступления от "евроблях" как единоразового платежа в 2019 году", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года провалила план таможенных поступлений в госбюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

По словам Зеленского, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - недопоступления от таможни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на 7 марта проведение совещания с финансовым блоком, в том числе и с руководителем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, относительно провала таможенных поступлений в государственный бюджет.