Шмыгаль завтра встретится с Нефедовым: будут говорить о провале таможенных поступлений

Премьер анонсировал проведение 7 марта совещания относительно провала таможенных поступлений в госбюджет с участием главы таможни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на 7 марта проведение совещания с финансовым блоком относительно провала таможенных поступлений в государственный бюджет, в том числе с руководителем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.

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Об этом премьер сообщил в ходе выступления в Верховной Раде Украины.

"Относительно таможни на завтра запланировано большое совещание с финансовым блоком, в том числе с руководителем таможни", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер не уточнил другие детали запланированного совещания, а также вопросы, которые будут вынесены на обсуждение.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года провалила план таможенных поступлений в госбюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.

По словам Зеленского, за два месяца текущего года невыполнение доходов госбюджета Украины составило почти 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - недопоступления от таможни.

Справка УНИАН. По данным Госказначейства, государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года получил 122,633 млрд грн доходов, что на 17,229 млрд грн, или на 12,3%, ниже планового показателя.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга - 2,363 трлн грн.