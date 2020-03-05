Изменения в трудовой кодекс все равно будут приняты – профильный комитет Рады

По закону, все не принятые в первом чтении законопроекты предыдущего правительства должны быть отозваны.

Кабинет министров Украины отозвал законопроект о труде согласно требованиям закона, который предусматривает, что все не принятые в первом чтении законопроекты предыдущего правительства должны быть отозваны.

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Об этом написала народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на своей странице в соцсети Facebook.

"Пишут, что правительство отозвало закон о труде. Да. Правительство отозвало ВСЕ законопроекты предыдущего правительства, которые не были приняты в первом чтении. Это требование закона. А что касается изменений в трудовое законодательство - то им БЫТЬ!", - написала депутат.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров отозвал новый законопроект "О труде" (№2708), который в конце прошлого года был одобрен правительством Алексея Гончарука и отправлен на рассмотрение в Верховную Раду, и предусматривает, что работодатели по своей инициативе смогут увольнять сотрудников, но лишь на тех основаниях, которые будут прописаны в трудовом договоре.

Представленный законопроект вызвал недовольство со стороны профсоюзов, которые назвали документ "трудовым рабством", позволяющим безосновательно увольнять работников.