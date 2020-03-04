Реального плана по повышению пенсий украинцы пока не услышали - Зеленский

По словам президента, большинство пенсионеров получают пенсию в размере менее 2000 грн.

Правительство не представило реального плана по повышению пенсий для более 11 млн пенсионеров в Украине - по крайней мере, украинцы о нем не слышали.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде.

“В стране свыше 11 млн пенсионеров, а реальный план по поднятию пенсий – может, он где-то есть, но в коммуникации он отсутствует – общество о нем ничего не слышало”, - сказал он.

Зеленский отметил, что большинство пенсионеров получают пенсию в размере менее 2000 грн, индексация не проведена, а программа повышения пенсий для людей старше 80 лет пока не реализована.

“При этом Пенсионный фонд остается громадной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд грн. На фоне этого пенсионеры и другие социально незащищенные категории задают один вопрос: за что так с нами?” - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вопрос об индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте в соответствии с решением прошлого правительства, находится в процессе разработки.

Также 2 марта министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в Facebook сообщила, что правительство разработало новую стратегию роста пенсий, согласно которой в течение нескольких лет будет осуществляться поэтапное повышение пенсионных выплат. «Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн в месяц, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и т.д.», - подчеркнула министр.

Ранее в правительстве заявляли о намерении провести аудит Пенсионного фонда.

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.