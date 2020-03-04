В ЕБА считают неуместными внеплановые проверки бизнеса из-за неэффективности работы Госэкоинспекции

Государство, с одной стороны, позволяет субъекту хозяйствования оказать воздействие на окружающую среду, а, с другой, обвиняет в загрязнении, подчеркнули в Ассоциации.

Неэффективность работы Госэкоинспекции не может быть причиной проведения внеплановых проверок украинских предприятий, ведь возникает ситуация, в которой тот же неэффективный государственный орган будет осуществлять мероприятия по контролю, тем самым увеличивая давление на субъекты хозяйствования.

Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации, при этом подчеркнув, что для бизнеса важна качественная работа Госэкоинспекции.

"Европейская Бизнес Ассоциация приветствует стремление Государственной экологической инспекции относительно реформирования системы контроля в сфере охраны окружающей природной среды и обновление кадрового состава Инспекции. Эксперты Ассоциации отмечают, что вопросы экологической безопасности при динамичном развитии экономики является ключевым для бизнес-сообщества, которая поддерживает введение европейских правил и стандартов. Именно поэтому, сообщество стремится приобщаться к процессу совершенствования природоохранного законодательства и процедур проверок, обеспечения аппроксимации европейского законодательства в сфере охраны окружающей среды", - подчеркнули в Ассоциации.

Отмечается, что в этом направлении важно в первую очередь сформировать правильные и рациональные направления реформирования Госэкоинспекции – органа, который непосредственно осуществляет контроль: ключевые показатели эффективности, круг полномочий инспекторов, эффективность осуществления государственного надзора в соответствии с установленными процедурами и лучших европейских практик.

"В то же время, бизнес отмечает, что все изменения должны происходить комплексно и всесторонне. Однако, 3 февраля 2020 года на Правительственном портале было опубликовано сообщение, что Госэкоинспекцией будут проводиться комплексные проверки предприятий, которые представляют опасность для окружающей природной среды со ссылкой на рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей" по 2018 год" (опубликован на официальном веб-сайте Мінекоенерго). Стоит заметить, что упомянутый рейтинг сформирован на основании данных официальной статистики по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов". Это наталкивает на вывод, что компании, которые уклоняются от представления отчетности и которые действительно загрязняют окружающую среду, могут вообще не подпасть под такие проверки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечают в Ассоциации, в соответствии с законодательством, все перечисленные в сообщении Мінекоенерго виды деятельности осуществляются лишь при получении субъектом хозяйствования соответствующих документов разрешительного характера.

"То есть государство, с одной стороны, позволяет субъекту хозяйствования оказать воздействие на окружающую среду, а, с другой, обвиняет в загрязнении и, фактически, осуществляет давление путем проведения мероприятий государственного надзора (контроля) без достаточных на то правовых оснований. В то же время на Правительственном портале указано, что одной из причин срочных мер является то, что Госэкоинспекция работала неэффективно и не выполняла поставленных задач. Стоит отметить, что аргументация осуществления внеплановых проверок не может заключаться в неэффективности государственного органа. Ведь, в результате, мы имеем ситуацию, в которой тот же неэффективный государственный орган будет осуществлять мероприятия по контролю, тем самым увеличивая давление на субъекты хозяйствования", - отмечается в сообщении.

Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что легальный бизнес желает работать в правовом поле. Именно поэтому, соблюдение принципов объективности, непредвзятости осуществления государственного надзора (контроля) и невмешательства органа государственного надзора в деятельность бизнеса, если он осуществляется в рамках закона, является крайне важным.

"Поэтому, надеемся, конструктив найдет место в данной ситуации и мы сможем выстроить качественную и действенную природоохранную систему. Со своей же стороны, Ассоциация предлагает выступить площадкой для обсуждения законодательных инициатив в сфере надзора (контроля) и декларирует готовность бизнеса к конструктивному диалогу", - заявили в АССОЦИАЦИИ.