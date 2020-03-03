Дефицит внешней торговли Украины сократился в 14 раз

Дефицит торговли товарами сократился вдвое, профицит торговли услугами - в полтора раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь сведен с дефицитом 6 миллионов долларов, что в 14 раз ниже показателя годом ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился вдвое - до 131 миллиона долларов, профицит внешней торговли услугами – в полтора раза, до 125 миллиона долларов.

Справка УНИАН. До данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.