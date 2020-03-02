Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка "Союз" на год

На такой же срок продлены полномочия ликвидатора банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации ПАО "Коммерческий банк "Союз" на один год – с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года включительно.

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка "Союз" Виталия Паламарчука.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2016 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз".

По информации НБУ, банк "Союз" неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, а также препятствовал проведению проверки в марте 2016 года, и после принятия решения о его ликвидации несколько дней не допускал в помещение представителей Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Банк "Союз" работал на рынке Украины с 2007 года, предоставлял услуги физическим и юридическим лицам.