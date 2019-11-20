Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков

Завершена ликвидация "Омега банка" и "Промэкономбанка".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банков "Омега банк" и "Промэкономбанк".

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Как сообщается на сайте фонда, в отношении этих банков государственный регистратор внес в госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций записи о ликвидации.

Также сообщается, что с завершением ликвидации фонд утратил полномочия ликвидатора этих банков.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.