Создана криптовалюта, которая будет дорожать по мере распространения коронавируса

Разработчики пообещали ежемесячно направлять 20% дохода в Красный крест.

На фоне развития эпидемии коронавируса COVID-19 разработчики создали криптовалюту CoronaCoin, курс которой зависит от количества заболевших и погибших.

Читайте такжеКомаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса

Как сообщает Reuters, общее число токенов CoronaCoin основано на численности населения Земли. Предложение валюты будет сокращаться каждые два дня, основываясь на количестве новых случаев заболевания. Предполагается, что чем больше людей заболеют или умрут, тем выше будет стоимость валюты.

Один из предполагаемых разработчиков CoronaCoin Санни Кемп отметил, что некоторые люди уже инвестируют в эту валюту, поскольку считают, что коронавирус будет распространяться и дальше.

Он рассказал, что команда CoronaCoin состоит из семи человек, но отказался идентифицировать их.

В соцсетях некоторые юзеры раскритиковали концепцию CoronaCoin, назвав ее аморальной. Разработчики в ответ пообещали, что будут ежемесячно направлять 20% дохода в Красный крест.

Кемп сравнивает CoronaCoin с «пандемическими облигациями», который выпускает Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

По данным Минздрава, по состоянию на 2 марта в мире зафиксировано 89072 лабораторно подтвержденных случая распространения коронавируса, среди которых 3048 – летальные.