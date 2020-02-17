В Кабмине оценили влияние коронавируса на экономику Украины

Минэкономики оценивает прямой негативный эффект от коронавируса как незначительный.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает прямой негативный экономический эффект от китайского коронавируса как незначительный.

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Об этом во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Прямой эффект мы оцениваем как незначительный. Вторичные эффекты будут зависеть от того, как на это отреагируют азиатские рынки", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 69 тысяч 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.