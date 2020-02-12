Эксперт: китайский коронавирус может негативно повлиять на украинский экспорт

Замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко считает, что первыми могут отреагировать экспортеры железной руды и сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее распространение коронавируса в Китае может негативно повлиять на состояние украинского экспорта, особенно в металлургической отрасли.

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Об этом во время круглого стола заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Агентство Moody's опубликовало прогнозы для глобальной экономики в случае эпидемии коронавируса, и первое, что пострадает, - цены на сырьевые товары, на топливо и железную руду. Украина не так много продает в Китай, но если упадет цена, то уменьшится выручка для экспортеров руды, для металлургов, которые и так уже пострадали от ухудшения конъюнктуры рынка в 2019 году", - отметила эксперт.

Репко привела данные по крупнейшим каналам украинского экспорта в Китай. Это, по ее словам, 23% экспорта железной руды и концентратов, 60% объема экспорта газовых турбин. Что касается сельскохозяйственной продукции, то 45% рапса, 14% кукурузы, почти четверть объемов пшеницы и сои экспортируется из Украины в Китай. Поэтому, считает эксперт, эта сфера моментально отреагирует на ухудшение экономической ситуации.

Репко также добавила, что в случае снижения импорта из Китая эффект будет ощутимым на украинском рынке электроники.

"Украина импортирует 94% китайских диодов и полупроводников, телефонов, мониторов. Рынок электроники на 50-90%, в зависимости от позиции, китайский. Поэтому эффект будет ощутим", - сказала Репко.

При этом эксперт отметила, что снижение объемов китайского импорта в Украину одежды и обуви может положительно повлиять на украинское производство этих товаров, так как отечественные производители смогут заместить китайские товары своей продукцией.

Репко также добавила, что дальнейшее распространение короновируса может повлиять и на финансовые рынки, которые обычно чувствительно реагируют на подобные новости.

"Аналитики ожидают, что ВВП Китая потеряет 1,5% своего роста. Рынки на это нервно реагируют. Пока паники нет, но заметна тенденция побега к качеству, когда в первую очередь покупаются облигации США, Германии и Великобритании, при этом выводятся деньги из развивающихся стран, к которым относится и Украина", - рассказала эксперт.

По ее словам, это может негативно сказаться на учетной ставке Нацбанка, так как Министерству финансов Украины сложнее будет заимствовать деньги на мировом финансовом рынке.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Национального банка Украины, китайский коронавирус окажет краткосрочный эффект на мировые рынки и глобальную экономику, что слабо скажется на экономике Украины и привлекательности активов развивающихся стран для международных инвесторов. В то же время в НБУ отмечают, что существует риск более длительного влияния на мировую экономику и ощутимых последствий для экономики Украины, прежде всего из-за ухудшения конъюнктуры на мировых финансовых рынках в год пиковых выплат по внешним обязательствам.