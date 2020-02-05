Рада ратифицировала соглашение с Литвой о защите трудовых мигрантов

Соглашение позволит украинцам официально работать в Литве, а литовцам – в Украине.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Литвой о защите трудовых мигрантов и борьбе с нелегальным трудоустройством.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 324 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко подчеркнул, что соглашение позволит украинцам официально работать в Литве и наоборот.

"Ратификация создаст возможность для официального трудоустройства граждан Украины в Литве и улучшит финансовое состояние украинских семей. Также соглашение позволит привлекать в Украину высококвалифицированных специалистов и сотрудников из Литвы", - сказал он.

Как отметила глава подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Елена Винтоняк, соглашение будет способствовать социальному и пенсионному обеспечению работников как из Украины, так и из Литвы.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Украина и Литва подписали соглашение о защите трудовых мигрантов и борьбе с нелегальным трудоустройством.

Данное соглашение подписано с целью развития дружеских отношений между странами и в связи с необходимостью обеспечения на законодательном уровне защиты социально-трудовых прав украинских граждан, которые осуществляют оплачиваемую деятельность на территории Литовской Республики, и, соответственно, граждан Литвы, осуществляющих оплачиваемую деятельность на территории нашей страны.