Китай выпустит облигации на $2 миллиарда для борьбы с коронавирусом - Reuters

Средства, полученные от их продажи, пойдут на борьбу с распространением коронавируса, утверждают источники агентства. В самом банке эту информацию пока не комментируют.

Банк развития Китая в ближайшее время намерен выпустить специальные долговые облигации на сумму 14,25 млрд юаней (около $2 млрд).

Читайте такжеВ Китае объявили о вливании в экономику 156 миллиардов евро из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Средства, полученные от их продажи, пойдут на борьбу с распространением коронавируса, утверждают источники агентства. В самом банке эту информацию пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью по меньшей мере 426 человек скончались, число заразившихся превысило 19 тысяч.