Больше, чем в Офисе генпрокурора: Холодницкий назвал размеры зарплат новых сотрудников САП

Глава САП также сообщил, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий.

Заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал о заработной плате новых сотрудников САП.

По его словам, в САП проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который будет проходить по новым правилам.

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«Сейчас объявлен конкурс [на должности прокуроров САП]. Чем мы будем привлекать, привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет. То есть есть, за что работать. С понедельника мы начинаем прием документов и по количеству людей уже будем видеть, как будем двигаться дальше. В нашем конкурсе будет больше проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора, – но у нас, соответственно, требования и зарплаты больше, чем там», – сообщил Холодницкий в эфире Радио НВ.

Глава САП также сообщил, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий. Всего в САП сейчас, по его словам, работают 35 прокуроров.

Напомним, 2 января, после ликвидации Генеральной прокуратуры, в Украине начал работу Офис генпрокурора.