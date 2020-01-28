Больше, чем в Офисе генпрокурора: Холодницкий назвал размеры зарплат новых сотрудников САП
Заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал о заработной плате новых сотрудников САП.
По его словам, в САП проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который будет проходить по новым правилам.
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«Сейчас объявлен конкурс [на должности прокуроров САП]. Чем мы будем привлекать, привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет. То есть есть, за что работать. С понедельника мы начинаем прием документов и по количеству людей уже будем видеть, как будем двигаться дальше. В нашем конкурсе будет больше проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора, – но у нас, соответственно, требования и зарплаты больше, чем там», – сообщил Холодницкий в эфире Радио НВ.
Глава САП также сообщил, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий. Всего в САП сейчас, по его словам, работают 35 прокуроров.
Напомним, 2 января, после ликвидации Генеральной прокуратуры, в Украине начал работу Офис генпрокурора.