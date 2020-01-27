Гривня ощутимо сдала позиции: сколько стоит доллар и евро

Официальная гривня упала к доллару и евро сразу на 27 копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 28 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,60 гривни/доллар, что на 27 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,12 гривни/евро, что также на 27 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.