Нацбанк может снизить учетную ставку до 11% - эксперты

К концу году, по оценкам банковских экспертов, ставка может быть снижена до 8%.

Национальный банк Украины может снизить учетную ставку до 11% годовых в январе и до 8% к концу 2020 года, считают эксперты "Райффайзен Банка Аваль".

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"С учетом перспектив одновременного снижения инфляционного давления со стороны факторов спроса, предложения, а также "импортируемой инфляции", на наш взгляд, складываются условия для дальнейшего существенного смягчения и, возможно, постепенного перехода к экспансивной монетарной политике. Соответственно, мы ожидаем существенного снижения ключевой ставки: на 200-250 базисных пунктов в январе и до 8% к концу 2020 года", - говорится в аналитическом обзоре банка, переданном УНИАН.

В то же время, в банке отметили, что даже при существенном снижении процентных ставок и наличии резерва ликвидности у банков интенсивного роста корпоративного кредитования не ожидается из-за падения объемов производства и ухудшения ожиданий экономической активности.

"Это негативно отразится как на платежеспособном спросе на кредиты, так и на желании и возможности банков их предоставлять. Способствовать росту корпоративного кредитования может ощутимый прогресс в улучшении инвестиционного климата вследствие структурных реформ", - подчеркнули в банке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 декабря 2019 года снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка была снижена четвертый раз подряд – после соответствующего решения в октябре, сентябре и июле прошлого года.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до минимума за последние 6 лет - 4,1% в годовом выражении.

Согласно графику НБУ, регулятор огласит очередное решение относительно учетной ставки с ближайшего четверга, 30 января.