НБУ допускает снижение учетной ставки до 8%

По словам главы НБУ, снизить учетную ставку до 8% планировалось в 2021 году, однако сейчас есть предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики.

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках смягчения монетарной политики допускает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации.

Об этом сказано на странице Национального банка Украины (НБУ) в сети Facebook со ссылкой на главу регулятора Якова Смолия.

«Если макроэкономическая ситуация кардинально не изменится, учетная ставка может составлять 8%. До такого уровня мы ее раньше планировали снизить в 2021 году. Но сейчас видим предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики. Поэтому бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10-12% годовых в гривне», - приводятся в сообщении слова Смолия.

Также сообщается, что в первом квартале 2019 НБУ выкупил с рынка 600 млн долл., во втором - 700 млн долл., в третьем – 2,5 млрд долл., в четвертом - почти 4 млрд долл.

«Говорить, что курс укрепляется только из-за инвестиций в ОВГЗ не совсем правильно...Объем инвестиций в государственные бумаги составляет чуть более 4 млрд долл., а НБУ выкупил почти 8 млрд долл. Предложение валюты на рынке было большим», - подчеркнул глава НБУ.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка снизилась четвертый раз подряд – после снижения в октябре, сентябре и июле.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что нынешний курс гривни является очень сильным, из-за чего страдают отечественные экспортеры, а текущая учетная ставка Национального банка - слишком высокая.