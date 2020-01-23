Вырос на $1 тысячу: эксперты уточнили ВВП на душу населения, учитывая последнюю "перепись" в Украине

По результатам дистанционной оценки, численность населения Украины составила 37 миллионов человек, что на 5 миллионов меньше данных Государственной службы статистики.

Показатель валового внутреннего продукта на душу населения в Украине с учетом обнародованной оценки численности украинцев выросло в пределах 500 - 1000 долларов, считают эксперты.

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В частности, директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук оценивает рост показателя в 500 долларов.

"4200 долларов. Такой на самом деле ВВП на душу за 2019 год. А не 3700 долларов, как думали некоторые экономисты. Плюс 500 долларов за счет дистанционной переписи", - написал Боярчук на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь, координатор экспертной платформы Национального банка Украины Андрей Блинов оценил рост показателя в 1 тысячу долларов, с учетом численности населения и эффекта от укрепления гривни.

"После ревальвации и уточнения численности населения номинальный ВВП Украины на душу населения подскочил с около 3100 долларов в 2018 году до около 4100 долларов в 2019", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщал УНИАН, по результатам дистанционной оценки, численность населения Украины на 1 декабря составила 37 миллионов человек, что на 5 миллионов меньше ранее обнародованных данных Государственной службы статистики.

Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.