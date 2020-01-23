Швейцария отчеканила самую маленькую в мире золотую монету

Диаметр монеты составляет 2,96 мм. На аверсе изображен Альберт Энштейн.

Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире.

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На аверсе монеты - известное изображение Альберта Энштейна с высунутым языком и надписью 2020 год. Как пояснили в монетном дворе выбор пал на Энштейна потому что он является образцом терпения и решимости. Кроме того, судьба ученого тесно связана со Швейцарией, где он с 1895 по 1914 год жил. В 1901 году ему было предоставлено швейцарское гражданство.

Отмечается, что монета настолько маленькая, что для того чтобы увидеть ее надо очень внимательно присмотреться. Государственный монетный двор Swissmint заявил, что золотая монета диаметром 2,96 мм является самой маленькой в мире. Весит она 0,063 грамма и имеет номинальную стоимость 1/4 швейцарского франка ($0,26) - это изображено на реверсе вместе с надписью "Гельвеция" и швейцарским крестом.

Также отмечается, что монету, которых было изготовлено всего 999, будут продавать за 199 франков со специальной лупой и подсветкой, чтобы владельцы могли увидеть портрет известного физика на ней. Поскольку без этих спецприборов разглядеть изображение на монете невозможно.

Как сообщал УНИАН, недавно Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету в честь легендарной музыкальной группы Queen.