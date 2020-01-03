За год военным на Донбассе выплатили премий и вознаграждений на 26 миллионов гривень

Всего поощрено 4 тысяч 580 военнослужащих.

В 2019 году украинские военные, которые принимают участие в противостоянии и сдерживании российской агрессии на Донбассе, получили премий и вознаграждений на сумму свыше 26 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Читайте такжеМинистр экономики оценил потери Украины от российской агрессииОтмечается, что в Объединенных силах подведены итоги относительно поощрения в течение 2019 года военнослужащих, привлеченных к проведению операции по отпору и сдерживания российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей.

Так, Командованием ООС было выдано 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26 миллионов 790 тысяч 710 гривень.

Всего поощрено 4 тысяч 580 военнослужащих, из которых 3 тысячи 519 человек на сумму 21 миллионов 255 тысяч гривень за непосредственное участие в боевых действиях; 753 военнослужащего на сумму 3 миллиона 775 тысяч 700 гривень – за успешное выполнение боевых задач, 308 защитников Украины на сумму 1 миллион 760 тысяч гривень – за уничтожение вооружения и военной техники противника.