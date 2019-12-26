Украинцы не почувствуют невыполнения бюджета-2019 - Минфин

Правительство в полном объеме профинансирует все важные государственные расходы.

Украинцы не почувствуют никаких последствий невыполнения государственного бюджета на 2019 год, поскольку правительство в полном объеме профинансирует все важные государственные расходы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, несмотря на невыполнение плановых показателей, ситуация контролируемая.

"Правительство в полном объеме профинансирует все необходимые защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также все обязательства, на которые открыты ассигнования. Граждане Украины не почувствуют никаких последствий невыполнения бюджета", - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Оксана Маркарова 20 декабря заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство "вынуждено принимать меры" и остановить финансирование некоторых расходов.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 миллиарда гривень доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 миллиарда гривень доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.