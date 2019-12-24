Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 миллиарда гривень – "Укрметаллургпром"

Таким образом, считает объединение, Государственная налоговая служба в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете.

Предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины, которые формируют около 30% поступлений валютной выручки в страну, впервые за последние годы задержали возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) более чем на 2 млрд грн за поставленную на экспорт продукцию, заявило объединение "Укрметаллургпром".

"И без того ситуацию, в которой оказалась ведущая национальная отрасль, иначе, как критической, назвать трудно: в условиях заметного снижения цен на мировом рынке стали и существенного повышения себестоимости металлургического производства, украинские горнодобывающие и металлургические предприятия, начиная с начала года работают с существенной нехваткой финансовых ресурсов. И задержка от государства еще более 2 млрд грн возмещения НДС, на которое металлурги имеют вполне законное право, вызывает, мягко говоря, недоумение", – говорится в заявлении.

По мнению "Укрметаллургпрома", Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете путем переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года, из-за чего в первую очередь опять страдает реальный сектор экономики Украины.

Согласно данным объединения, в декабре отрасли "придержали" более 80% заявленного возмещения НДС.

В "Укрметаллургпроме" напомнили, что новый глава ГНС Сергей Верланов неоднократно публично подчеркивал, что ведомство активно работает над администрированием НДС с целью недопущения повтора типичной ситуации конца года и задержки возмещения. "В реальности получилось, что объемы "придержанного" возмещения НДС декабря являются рекордными за последние несколько лет", - констатируется в заявлении.

Также отмечается, что предприятия ГМК в течение последних нескольких месяцев пытались донести власти, что отрасль с начала 2019 года пребывает в глубоком кризисе, о чем свидетельствует значительное падение производства стали и рекордный убыток по итогам трех кварталов 2019 года. У предприятий ГМК в условиях кризиса нет запаса денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать. Несвоевременная выплата НДС приведет к задержке платежей тысячам поставщиков и подрядчиков, у которых из-за этого могут возникнуть сложности с выплатой зарплаты накануне новогодних праздников, говорится в документе. Согласно ему, административное вымывание оборотных средств из отрасли в виде несвоевременного возмещения НДС с большой долей вероятности приведет к дальнейшему снижению производства на отдельных предприятиях ГМК, в результате чего бюджет недосчитается налоговых поступлений, а страна – валютной выручки.

Ранее "Укрметаллургпром" уже выражал глубокую обеспокоенность кризисной ситуацией в ГМК Украины, в результате чего остановлен ряд предприятий и резко снижается выпуск металлопродукции. По прогнозам "Укрметаллургпрома", в декабре текущего года ожидается производство чугуна на уровне 1,25 млн тонн, стали – 1,2 млн тонн, проката – 1,1 млн тонн, что является одним из самых низких уровней выпуска металлопродукции. Если в декабре 2016 года было выплавлено 2,05 млн тонн жидкой стали, то в декабре-2017 – уже 1,9 млн тонн, декабре-2018 – 1,85 млн тонн, а в декабре-2019 будет выплавлено не более 1 млн тонн. Объединение ожидает снижения на 37% объемов производства в декабре-2019 по сравнению с декабрем-2018 и 42% – с декабрем-2016.

Учитывая тенденцию, 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, завершит следующим образом: производство чугуна – 20 млн тонн, стали – 20,5 млн тонн, проката – 18 млн тонн.

"Это наихудший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, если в 2017 году было выплавлено 21,3 млн тонн стали, то в прошлом году - 21,1 млн тонн", - констатировал "Укрметаллургпром".