В Налоговой рассказали о планах по возмещению НДС в декабре

Налоговая служба в декабре возместит плательщикам около 11 миллиардов гривень НДС.

Государственная налоговая служба Украины в этом месяце возместит налогоплательщикам около 11 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость (НДС).

Читайте такжеНалоговая планирует сократить количество проверок бизнеса на 20%

Об этом сообщил глава Налоговой службы Сергей Верланов в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

"По состоянию на сегодня баланс налога на добавленную стоимость является обычным, возмещение происходит в соответствии с заявками, Налоговая служба осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, в этом месяце будет возмещено около 10-11 миллиардов гривень НДС", - сказал Верланов.

Он добавил, что в январе 2020 года Налоговая служба также в плановом порядке осуществит возмещение НДС в соответствии с заявками.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Европейская Бизнес Ассоциация сообщала о задержках с возмещением компаниям НДС в автоматическом режиме.

Объем возмещения налогоплательщикам налога на добавленную стоимость в 2018 году составил 131,7 миллиарда гривень, что на 9,6%, или на 11,6 миллиарда гривень, больше показателя предыдущего года.

По данным Госказначейства, в пятерку крупнейших получателей НДС в 2018 году вошли Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, агрокомпании "Кернел-Трейд" и "АДМ Трейдинг Украина", компания "Нибулон", комбинат "Азовсталь".