В Украине ликвидируют игровые автоматы под видом лотерей

Нацполиция начала проверку всех операторов государственных лотерей.

Кабинет министров Украины запретил заниматься игорным бизнесом, в частности размещать игровые автоматы под видом государственных лотерей. Кроме этого, полиции и налоговикам поручили начать проверку заведений «государственной лотереи».

Соответствующее решение Кабинет министров принял 20 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Сегодня Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях», — сообщил Гончарук.

По его словам, принятое решение означает, что отныне под видом «государственной лотереи» не смогут работать учреждения с игровыми автоматами.

«Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей"», — добавил Гончарук.

Как рассказал нардеп Алексей Гончаренко, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что сегодня ночью закрыли 152 пункты с игровыми автоматами. Изъято оборудование на 46 млн грн.

Аваков пообещал, что после принятия этого распоряжения провести селекторное совещание и закрыть игорный бизнес по всей стране. Гончаренко отметил, что правительство отменило постановление №128/1037 о лотереи от 2002 года, которую принял еще премьер Анатолий Кинах.

19 декабря в Верховной Раде депутаты попытались проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях, получив соответствующую государственную лицензию. Однако депутатам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении, поэтому его отправили на доработку.

Напомним, что согласно опросу КМИС, 56% украинцев выступают против легализации игорного бизнеса.

По расчетам правительства, поступления в бюджет от легализации игорного бизнеса могут составить 2-2,5 млрд грн ($85-105 млн) в год.