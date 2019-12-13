Иностранцы скупили гособлигаций Украины на 110 миллиардов гривень

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла почти до 14%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 4 миллиарда гривень, или на 3,8%, - до 110,1 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, объем вложений нерезидентов в государственные бумаги, по сравнению с началом года, вырос на 103,7 миллиарда гривень, или более чем в 17 раз.

Отмечается, что доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла почти до 14%, в то время как на начало года этот показатель был менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.