Зеленский подписал закон о Госбюджете на 2020 год
13:13, 11 декабря 2019Финансы
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Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 14 ноября.
Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
Читайте такжеДоллар по 28 и «минималка» 4723 гривен: основные цифры проекта госбюджета-2020Об этом свидетельствует информация, обнародованная на официальном сайте Верховной Рады.
Отмечается, что по состоянию на 11 декабря закон был возвращен в парламент с подписью главы государства.
Как известно, Верховная Рада приняла закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября.
Ранее УНИАН сообщал, на что именно пойдут средства из государственной казны.
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