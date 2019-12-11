Зеленский подписал закон о Госбюджете на 2020 год

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 14 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Читайте такжеДоллар по 28 и «минималка» 4723 гривен: основные цифры проекта госбюджета-2020Об этом свидетельствует информация, обнародованная на официальном сайте Верховной Рады.

Отмечается, что по состоянию на 11 декабря закон был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября.

Ранее УНИАН сообщал, на что именно пойдут средства из государственной казны.