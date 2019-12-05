"Дочка" российского госбанка прекращает сотрудничество с MasterCard

«Проминвестбанк» больше не сможет обслуживать счета юридических лиц с использованием платежных карт.

Принадлежащий российскому государственному «Внешэкономбанку» «Проминвестбанк» прекращает сотрудничество с международной платежной системой Mastercard и оптимизирует сотрудничество с другими платежными системами.

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Как сообщается на сайте банка, в этой связи банк не сможет обслуживать текущие счета клиентов - юридических лиц, операции по которым могут осуществляться с использованием платежных карт.

Банк предложил клиентам закрыть соответствующие счета в течение 15 календарных дней.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российского государственного «Внешэкономбанка».

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.