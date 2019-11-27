Гривня остается на четырехлетнем максимуме: курс валют

Этот максимум был установлен вчера, 26 ноября.

Национальный банк Украины на четверг, 28 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,98 гривни/доллар, что соответствует максимальному значению за период с января 2016 года, или почти за 4 года, установленному на сегодня, 27 ноября.

Читайте такжеДоллар может упасть до 24 гривень, но потом подскочит - эксперты

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривни к доллару составил 24,05 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 28 ноября установлен на уровне 26,40 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,99/24,01 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,41/26,43 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за октябрь снизилась к доллару США на 2,6% - до 24,82 гривни/доллар, но осталась выше уровня на начало года на 10,4%.