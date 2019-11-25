Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» заработал 28 миллиардов гривень

Это вдвое выше показателя за весь 2018 год.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» за январь-октябрь 2019 года получил 28 млрд грн прибыли, что вдвое выше показателя за весь 2018 год.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на слова финансового директора Анны Самариной.

Также в банке сообщили, что Самарина временно исполняет обязанности главы правления финучреждения вместо Петра Крумханзла.

В субботу вечером в СМИ появилась информация, что Крумханзл госпитализирован с инфарктом.

В ответ на это пресс-служба «ПриватБанка» сообщила, что это не соответствует действительности, так как руководителю банка была оказана медицинская помощь, и сейчас состояние его здоровья не вызывает беспокойства.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

В январе 2018 года наблюдательный совет «ПриватБанка» назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, а в феврале было получено соответствующее согласование Национального банка Украины.