Минфин ищет нового руководителя для «Укрэксимбанка» после задержания нынешнего

Нынешний глава правления Александр Гриценко подозревается в создании преступной организации. Суд избрал ему мерой пресечения залог в размере 3 млн грн.

Министерство финансов Украины по решению наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка» объявило конкурсный отбор на должность главы правления финучреждения.

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Как сообщается на сайте Минфина, претендент на должность должен иметь высшее образование и опыт работы в банковском или финансовом секторе не менее пяти лет, в том числе не менее трех лет - на руководящих должностях.

Кроме того, претендент должен быть профессионально пригодным, иметь безупречную деловую репутацию и отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

Помимо этого, в отношении претендента не должно быть запретов занимать соответствующие должности или осуществлять определенные виды деятельности.

Срок приема документов от кандидатов ограничен до 18-00 2 декабря.

Также сообщается, что к отбору кандидатов Минфин привлек компанию по подбору персонала «Телент Эдвайзорс».

Справка УНИАН. Глава правления государственного «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в субботу, 16 ноября, по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства.

Гриценко подозревается в создании преступной организации, а также присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и отмывании доходов, полученных преступным путем. Суд избрал ему мерой пресечения залог в размере 3 млн грн.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений страны по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.