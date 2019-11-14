НБУ упростил выдачу финучреждениям лицензий на гривневые переводы

Регулятор отменил обязанность согласовывать внутренние правила о переводе.

Национальный банк Украины упростил порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, отменив обязанность согласовывать внутренние правила о переводе.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение, вступающее в силу с 15 ноября, теперь в пакете документов для получения лицензии вместо внутренних правил о переводе средств будет подаваться информационная справка об условиях и порядке предоставления таких услуг.

Образец такой справки в форме опросника Нацбанк разместил на своей странице в интернете.

Что касается внутренних правил о переводе средств, то они становятся документом исключительно внутреннего пользования небанковского учреждения.

Также Нацбанк обновил требования к бизнес-плану, который подается небанковским учреждением регулятору для получения лицензии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о "сплите", предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, Нацбанк с 1 июля 2020 года получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждений, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.