Укргазбанк намерен превзойти свой прошлогодний результат по прибыли - Дубровин

Банк планирует наращивать прибыль за счет своей операционной деятельности.

Как сообщает Укргазбанк, по результатам 10 месяцев его чистая прибыль увеличилась до 576,3 миллиона гривень. К концу года менеджмент планирует превысить финрез предыдущего года (за 2018 год прибыль Укргазбанка составила 769 миллионов гривень, - ред.)

За 2018 год Укргазбанк заработал 769 миллионов гривень чистой прибыли.

"На сегодня у банка отсутствуют предпосылки для крупного доформирования резервов, таким образом за счет своей операционной деятельности банк планирует наращивать прибыль. Мы четко следуем своей стратегии, из года в год наращиваем положительный финансовый результат Укргазбанка, и, соответственно, этот год не станет исключением – мы планируем превысить прибыль предыдущего года", - прокомментировал первый зампред Укргазбанка Александр Дубровин.

Напомним, недавно НБУ опубликовал результаты работы украинских банков за 3 квартала. По данным регулятора, Укргазбанк показал наилучший результат в наращивании активов (+22,15 миллиарда гривень или +27%) и в динамике роста депозитного портфеля (+25,4 миллиарда гривень, или +39%). Информация опубликована на сайте Finbalance.