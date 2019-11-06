В Украину в 6 раз больше переводили деньги, чем из страны (инфографика)

Объем переводов в Украину через системы перевода средств за 9 месяцев снизился на 4%. Больше всего средств поступило из США и Израиля.

Объем переводов в Украину через системы перевода средств за январь-сентябрь 2019 года составил более 1,7 млрд долл. США в эквиваленте, что на 4% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook, больше всего средств поступило из США (18%) и Израиля (14%).

Отмечается, что за этот период переводы из Украины с использованием систем перевода средств составили 275 млн долл. США в эквиваленте. Большая часть средств отправлены в Россию (31%) и Грузию (11%).

Также сообщается, что объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины за этот период составил 5,3 млрд долл. США в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 33,5% - до 93,280 млрд грн, что эквивалентно 3,465 млрд долл.