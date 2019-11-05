Доллар и евро сдали позиции: почем сегодня можно купить валюту

Котировки гривни к доллару выросли на 8 копеек, к евро - на 24 копейки.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 5 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,70/24,73 гривни/доллар, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,39/27,43 гривни/евро, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на среду, 6 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,7195 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,4609 гривни/евро.