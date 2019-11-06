Из-за попытки установить фиксированную маржу на продажу сигарет госбюджет несет миллиардные убытки

Растет недовыполнение доходов госбюджета по табачному акцизу. Из-за так называемой "поправки Холодова" компании-производители уже отозвали акцизные марки на 855 миллионов гривень.

Хотя законопроект №1049 с поправкой №8, которая закрепляет фиксированную маржу для оптовой (7%) и розничной (13%) продажи табачных изделий, еще не подписан председателем Верховной Рады и президентом, но он уже нанес значительный ущерб государственному бюджету.

По данным Госказначейства, за последний месяц резко – на 1 миллиард гривень – выросло недовыполнение государственного бюджета по табачному акцизу.

При плане в 40,83 миллиарда гривень с начала года собрано лишь 30,38 миллиарда гривень. То есть общее недовыполнение госбюджета по табачному акцизу с начала года уже превысило 10 миллиардов гривень.

Кроме того, отдельные производители из-за упомянутой поправки начали останавливать производство табачных изделий и отзывать ранее заказанные объемы акцизных марок.

Так, из-за так называемой «поправки Холодова» British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 миллионов предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 миллионов гривень.

Компания Japan Tobacco International отозвала около 16 миллионов акцизных марок на общую сумму 350 миллионов гривень.

Напомним, обе компании входят в список ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Ситуация с уплатой табачного акциза ухудшилась настолько, что Государственная налоговая служба Украины обратилась к табачным компаниям с просьбой об уплате акциза раньше, чем это предусмотрено налоговым законодательством.

23 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже провел встречу с представителями 4 крупнейших производителей табачных изделий в Украине, в ходе которой были обсуждены потенциальное негативное влияние указанной поправки в случае подписания президентом законопроекта №1049.

После встречи премьер-министр заявил, что компромисс в этом вопросе был найден: «Мы нашли решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано».

Впрочем, хотя уже прошел месяц после принятия скандального законопроекта, никакого прогресса в решении данного кризиса нет. Потери госбюджета из-за ухудшения ситуации на табачном рынке продолжают расти.

Недавно президент Украины заявил о личной готовности защищать инвестиции и анонсировал более 70 законопроектов в защиту иностранных инвестиций. Впрочем, компании, которые входят в перечень крупнейших иностранных инвесторов Украины, продолжают останавливать производство из-за негативного влияния лоббистских законодательных инициатив.