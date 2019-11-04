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НБУ увеличил выкуп валюты на межбанке в 1,7 раза

11:48, 04 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 28 октября по 1 ноября – купил на межбанковском валютном рынке Украины 156,9 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту.

В результате с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,132 миллиарда долларов, или в 9,6 раза.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 миллионов долларов.

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Теги: #Нацбанк межбанк#покупка валюты