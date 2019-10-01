НБУ пополнил резервы почти на $4 миллиарда и собирается увеличить покупку валюты

В четвертом квартале регулятор намерен покупать на межбанке до 30 млн долл. в день для наращивания резервов, что на 10 млн долл. больше индикатора второго-третьего кварталов.

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре превысила 3,9 млрд долл. США.

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили, что происходит на валютном рынке

Как сообщается на сайте НБУ, сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части года позволяет пополнять резервы, не влияя на динамику курса, сформированного под влиянием фундаментальных факторов, и за этот период гривня по официальному курсу укрепилась на 12,5%.

Также в НБУ сообщили, что в четвертом квартале регулятор намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долл. США в день для наращивания резервов, что на 10 млн долл. больше индикатора второго-третьего кварталов.

При этом отмечается, что плановые объемы интервенций имеют исключительно индикативный характер, и в зависимости от ситуации на рынке Нацбанк может сокращать объемы покупки валюты или вообще не покупать ее.

В то же время объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем при проведении других видов интервенций, в частности, для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за сентябрь выросла к доллару США на 4,1% - до 24,20 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.