По словам премьера, Кабмин постоянно получает жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне.

Читайте такжеСпецоперация "Бастион" для борьбы с контрабандой отменена - НефедовОб этом он заявил во время совещания в Закарпатской таможне, передает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно сообщению, в рамках рабочей поездки в Черновицкую область совместно с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым глава правительства также посетил пункт пропуска «Порубное» на границе с Румынией.

«Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь маленькая на подъезде. И водителей проинструктировали, говорят, что стоят где-то по два часа не более. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток», – цитирует пресс-служба Гончарука.

Ранее УНИАН сообщал, как на границе с Польшей обнаружили более двух тонн контрабанды в рейсовом автобусе.