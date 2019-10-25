«Время схем в прошлом»: Гончарук и Нефедов проинспектировали таможню на границе с Румынией (фото)

Премьер-министр поручил главе Таможенной службы через две недели представить стратегию развития таможенной инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главе Государственной таможенной службы (ГНС) Максиму Нефедову за две недели подготовить стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и запустить в работу ранее закупленные стационарные сканеры для таможен.

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Об этом Гончарук написал на своей странице в сети Facebook по итогам рабочей поездки в Черновицкую область совместно с Нефедовым для инспекции таможни и пункта пропуска «Порубное» на границе с Румынией.

Согласно сообщению, одна из проблем - на таможенных пунктах до сих пор не запущен стационарный сканер для проверки содержимого проходящих таможенный контроль автотранспортных средств, который бы усилил меры по противодействию контрабанде.

«И это не только в «Порубном» так. Из семи сканеров, которые закупила ГФС - ни один не работает. Они уже полгода ждут ввода в эксплуатацию. Так не должно быть. Дал поручение Максиму Нефедову решить эту проблему. Должен представить за две недели стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и запуска закупленного оборудования», - написал Гончарук, добавив, что «время схем в прошлом» и правительство будет очень жестко реагировать на любые нарушения в этой сфере.

В свою очередь, Нефедов на своей странице в сети Facebook сообщил о готовности через две недели представить стратегию развития таможенной инфраструктуры и решить проблему со сканерами.

«Не введенный в эксплуатацию сканер - где-то потерялся между Сциллой ГФС и Харибдой Госатомрегулирования. Два других пункта пропуска недостроенные - деньги ЕС профукали, свои не нашли. Так "Дьяковцы" и "Красноильск" и стоят долгостроями. За две недели представим стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и будем уже Новой таможней ломать эту неутешительную ситуацию», - сообщил Нефедов.

Он также отметил, что видит реальную возможность увеличить на 20% нынешние таможенные поступления в бюджет за счет повышения эффективности работы сотрудников ведомства.

«Вижу реальную возможность сделать плюс 20% к нынешним поступлениям просто за счет того, чтобы прекратить валять дурака. Потому что вместо реальной борьбы с таможенными нарушениями пока из Черновцов присылают протоколы на 214 тапочек, 88 бутылок шампанского и 36 банок растворимого кофе. У коллег на Буковине есть месяц показать себя. Кто готов показать честный результат - тому с нами по пути. Кто нет - в Новую таможню не попадет и пойдет искать другую работу», - подчеркнул глава Таможенной службы.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне, а также поручил начальнику Главного управления Фискальной службы в Черновицкой области Виталию Скворцову, мэру города Алексею Каструку и и.о. губернатора области Михаилу Павлюку за неделю найти помещение, где можно будет разместить планируемую к открытию через месяц Буковинскую таможню, так как ее нынешнее помещение не принадлежит государству.

Кроме того, глава правительства призвал правоохранительные органы прекратить "крышевать" контрабанду или освободить занимаемые должности.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Европейский Союз закрыл начатый в 2014 году проект модернизации шести пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной из-за ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков.

К концу 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро.

Ранее глава Таможенной службы Максим Нефедов заявил, что первые два из закупленных для борьбы с контрабандой сканеров планируют запустить в начале 2020 года. При этом ожидалось, что будет закуплено семь комплексов, но закупили и установили четыре, причем ни один сейчас не работает. Кроме того, Нефедов отметил, что часть сканеров были смонтированы таким образом, чтобы никогда не заработать.

В ответ на эти заявления Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту установки неработающих сканеров для таможни, так как подозревает работников ведомства в нанесении ущерба госбюджету.