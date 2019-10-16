Украина покупает больше, чем продает: свежие данные Госстата

Экспорт в страны ЕС составил 42,3% общего объема экспорта товаров из Украины.

Экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 7,5% - до 13,984 млрд долл., и составил 42,3% общего объема экспорта товаров из нашей страны.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, импорт товаров в Украину из ЕС за этот период вырос на 8,8% - до 16,152 млрд долл., и составил 41,6% общего объема импорта товаров в нашу страну.

Согласно приведенным данным, в разрезе стран крупнейшими получателями товаров из Украины стали Китай (7,1%), Польша (6,8%) и Россия (6,6%).

Крупнейшими поставщиками товаров в Украину стали Китай (14,7%), Россия (12,7%) и Германия (10,3%),

Также сообщается, что экспорт товаров из Украины в Россию за 8 месяцев этого года сократился на 11,2% - до 2,175 млрд долл., импорт из России - на 3%, до 4,939 млрд долл.

Справка УНИАН. Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом в 5,826 млрд долл., что в 2,3 раза выше дефицита за 2017 год в размере 2,501 млн долл.