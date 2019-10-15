Украинская делегация поедет в США для переговоров с МВФ – Гончарук
Украинская делегация поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы.
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Об этом сообщил в своем видеоблоге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, в последнее время в СМИ много манипуляций на тему переговоров с МВФ.
"Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно программы, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году", - сказал Гончарук.
По его словам, ожидается, что новая трехлетняя программа станет основой для продолжения сотрудничества со всеми международными партнерами.
"Это не о деньгах. Это прежде всего о доверии к Украине и к украинской власти, о нашей способности как страны выполнять взятые на себя обязательства для всех международных партнеров. Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности", - добавил Гончарук.
Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.
В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.
По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10 миллиардов долларов сроком от 2 до 4 лет.