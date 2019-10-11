В Офисе президента обсудили шаги для оживления банковского кредитования

Во встрече приняли участие премьер-министр, глава НБУ, министр финансов, министр юстиции, министр внутренних дел, представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков и банковского сообщества, а также руководители правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по определению приоритетных шагов для оживления банковского кредитования как одной из предпосылок ускорения роста украинской экономики.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте такжеЗеленский подписал закон по улучшению инвестклимата в Украине

Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков и банковского сообщества. Также к обсуждению присоединились руководители правоохранительных органов.

По словам премьер-министра, финансово-экономический блок правительства планирует сконцентрировать усилия на очистке государственных банков от неработающих кредитов. Во-первых, через инструмент реструктуризации обязательств заемщиков, который на сегодня работает. Во-вторых, через реализацию банками проблемных активов, в частности через применение механизмов голландских аукционов с параллельным развитием полноценного рынка вторичных финансовых активов. В-третьих, через дальнейшее отстаивание интересов государства в судах Украины и за рубежом для возврата средств, задолженных бывшими владельцами банков и связанными с ними лицами.

Читайте такжеРеприватизации не будет ни в коем случае - Зеленский призвал инвестировать в Украину

Министр финансов подчеркнула важность системы корпоративного управления в государственном банковском секторе.

«Наш приоритет – работающие и эффективные наблюдательные советы государственных банков, без которых невозможно внедрение утвержденной правительством программы развития и стратегии реформирования государственного банковского сектора. Решение проблемы неработающих кредитов и налаживания активного кредитования – задача всех звеньев корпоративного управления государственных банков», – сказала она.

По словам президента, еще одной преградой на пути к восстановлению кредитования является несовершенная судебная реформа. «Суды являются независимыми, и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, однако это не означает, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а исполнение решений судов должно осуществляться неукоснительно, никаких стоп-листов. «Поэтому судебная реформа так же остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования», – отметил глава государства.