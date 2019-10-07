Внедрение РРО не создает дополнительного давления на бизнес - Верланов

Компании смогут бесплатно пользоваться новейшим программным РРО, которое будет предоставлять Государственная налоговая служба, или же разработать собственные, отметил глава ГНС.

За следующие 6 месяцев Государственная налоговая служба планирует провести все необходимые тестирования, чтобы введение новых правил работы с регистраторами расчетных операций было максимально комфортным. В свою очередь, представители бизнеса выразили готовность предоставить конкретные рекомендации и предложения по внедрению РРО в рамках постоянного диалога с ГНС.

Об этом шла речь на встрече председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова с представителями бизнеса и экспертной среды по предстоящему введению новых правил применения РРО, которая состоялась сегодня, 7 октября.

«Все это дает хороший знак для защиты прав потребителей и добросовестных представителей бизнеса, что даст возможность вывести из тени целые сектора экономики. В свою очередь, это создаст предпосылки для ускорения экономического роста. Потому что каждый из нас желает жить в успешной стране. А такой ее сделать можем только вместе!» - отметил глава ГНС Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

Также на встрече глава ГНС Сергей Верланов заверил, что внедрение РРО не создает дополнительного давления на бизнес.

«Согласно принятым законопроектов №1053-1 и №1073 фискализация чеков, которая сегодня происходит в классическом кассовом аппарате, после вступления в силу законодательных изменений, будет проходить на фискальном сервере ГНС для программных РРО», - заявил Сергей Верланов.

Более того, отметил председатель ГНС, данные законы никоим образом не изменяют и упрощенную систему налогообложения, ведь под их действие не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к I группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 тысяч гривень.

Отдельно глава ГНС Сергей Верланов подчеркнул, что государство не будет обязывать покупать классические кассовые аппараты тех, кто, согласно принятым законам, должны использовать регистраторы расчетных операций.

По его словам, компании смогут бесплатно пользоваться новейшим программным РРО, которое будет предоставлять Государственная налоговая служба, или же разработать собственные, закон дает возможность использовать решения от других разработчиков.

«За следующие 6 месяцев мы планируем принять нормативную базу и провести все необходимые тестирования для того, чтобы сделать переходный период для бизнеса комфортным. Доступ к этому сервису будет абсолютно открытым. Наряду с бесплатным программным обеспечением, которое будет предоставлять ГНС, компании будут иметь возможность разработать собственное программное обеспечение, которым будет пользоваться бизнес», - рассказал глава Государственной налоговой службы.

Напомним, за 9 месяцев 2019 года налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.