Курсы валют на сегодня: официальная гривня ощутимо подешевела

Официальный курс НБУ на 7 октября: 100 USD – 2461,1821 гривни; 100 EUR – 2702,1318 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2461,1821 (4 октября – 2487,7122)

100 EUR – 2702,1318 (4 октября – 2724,2936)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, после однодневного укрепления на межбанковском валютном рынке к доллару США, возобновила падение и к закрытию торгов снизилась на 21 копейку - до 24,78/24,83 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов. Усиление колебаний на рынке в НБУ объяснили снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.