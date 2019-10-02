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«Это абсолютная ложь»: Маркарова опровергла слухи о назначении ее главой НБУ

17:18, 02 октября 2019
Финансы
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Маркарова: Я даже не знаю, откуда такие небылицы берутся / фото УНИАН

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«Это абсолютная ложь. Я даже не знаю, откуда такие небылицы берутся», - сказала Маркарова в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о достоверности соответствующих публикаций в СМИ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 30 августа назначила обновленный состав правительства, включая министра финансов Оксану Маркарову, занимавшую эту должность в предыдущем составе Кабмина.

С марта 2018 года пост главы НБУ занимает Яков Смолий, сменивший на этом посту Валерию Гонтареву.

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Теги: #Смолий#глава НБУ#Оксана Маркарова