«Это абсолютная ложь»: Маркарова опровергла слухи о назначении ее главой НБУ

С марта 2018 года пост главы НБУ занимает Яков Смолий.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова опровергла слухи о возможном назначении ее на пост главы Национального банка Украины.

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«Это абсолютная ложь. Я даже не знаю, откуда такие небылицы берутся», - сказала Маркарова в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о достоверности соответствующих публикаций в СМИ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 30 августа назначила обновленный состав правительства, включая министра финансов Оксану Маркарову, занимавшую эту должность в предыдущем составе Кабмина.

С марта 2018 года пост главы НБУ занимает Яков Смолий, сменивший на этом посту Валерию Гонтареву.